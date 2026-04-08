مشرق وسطیٰ جنگ بندی ،نئے عالمی توازن کی تشکیل

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بے حد خوشی ہورہی ہے کہ امریکا اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے اتحادیوں کے ہمراہ، لبنان اور دیگر تمام مقامات سمیت ہر جگہ فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔
دوسری جانب امریکا اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں جمعے کو مذاکرات کا امکان ہے۔ذرائع کے مطابق امریکا ایران مذاکرات دونوں ملکوں کے وفود کی سطح پر اسلام آباد میں ہوں گے۔خبر رساں ادارے اے ایف پی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکا کے لیے ’سو فیصد کامیابی‘ ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔
انھوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کے تحت ایران کے یورینیم ذخائر کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جائے گا۔ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکی جنگ بندی معاہدے کے بعد تمام فوجی یونٹس کو رُک جانے کا حکم دے دیا ہے تاہم واضح کیا ہے کہ یہ جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ عارضی وقفہ ہے۔اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والی دو ہفتوں کی جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوگی۔
مشرق وسطیٰ ایک بار پھر تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہر قدم نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے سیاسی، عسکری اور معاشی توازن کو متاثر کر رہا ہے۔ ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ کشیدگی، اس کے بعد ہونے والی جنگ بندی اور آیندہ متوقع مذاکرات ایک ایسے پیچیدہ بیانیے کو جنم دے رہے ہیں جس میں طاقت، مفادات، نظریات اور سفارتکاری سب ایک دوسرے میں پیوست دکھائی دیتے ہیں۔ یہ صورتحال محض دو ریاستوں کے درمیان تنازع نہیں بلکہ ایک وسیع تر عالمی شطرنج کا حصہ ہے، جہاں ہر چال کے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
جنگ بندی کا اعلان بظاہر ایک خوش آیند پیش رفت ہے، مگر اس کے اندر چھپی حقیقتیں کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ امریکا کی جانب سے اسے اپنی مکمل کامیابی قرار دینا اور ایران کا اسے ایک عارضی وقفہ کہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دونوں فریق اس معاہدے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔
یہی تضاد مستقبل میں کسی بھی پائیدار حل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ امریکا کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرتے ہوئے خطے میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھ سکتا ہے، جب کہ ایران اسے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے دفاعی اور سفارتی محاذ کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس تمام صورتحال میں ایک اہم عنصر عالمی طاقتوں کا کردار ہے، خصوصاً چین کا۔ چین کی جانب سے پس پردہ سفارتکاری اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اس کا کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی نظام میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اب دنیا صرف ایک قطبی نہیں رہی بلکہ کثیر القطبی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، جہاں مختلف طاقتیں اپنے اپنے مفادات کے تحت کردار ادا کر رہی ہیں۔
چین کے علاوہ روس بھی اس منظرنامے میں ایک اہم فریق کے طور پر موجود ہے، جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر ایران کی حمایت کرتا رہا ہے،یہ صورتحال امریکا کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ چیلنج اس لیے کہ اسے اب صرف ایران ہی نہیں بلکہ دیگر عالمی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا بھی سامنا ہے، اور موقع اس لیے کہ وہ اس کشیدگی کو کم کر کے اپنی سفارتی کامیابی کو ایک مثبت بیانیے میں تبدیل کر سکتا ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض طاقت کے استعمال پر انحصار کرنے کے بجائے ایک متوازن اور حقیقت پسندانہ حکمت عملی اپنائے۔
ایران کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ جنگ بندی ایک وقتی مہلت ہے، جس کے دوران وہ اپنے داخلی اور خارجی محاذوں کو ازسر ِنو ترتیب دے سکتا ہے۔ ایران کی قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک وقفہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہتا ہے۔ ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنی خودمختاری اور علاقائی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا ہے، جب کہ عالمی دباؤ کو بھی کسی حد تک کم کرنا ہے۔
اس پورے تناظر میں اسرائیل کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کو بعض علاقوں تک محدود نہ کرنے کا اعلان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں کشیدگی کے کئی پہلو ابھی بھی موجود ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری بالواسطہ تصادم، خصوصاً لبنان اور شام کے محاذ پر، کسی بھی وقت ایک نئی کشیدگی کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگرچہ امریکا اور ایران کے درمیان وقتی سکون قائم ہو گیا ہے، مگر مجموعی طور پر خطہ ابھی بھی غیر یقینی کا شکار ہے۔
پاکستان کے لیے یہ صورتحال کئی حوالوں سے اہم ہے، خصوصاً اس لیے کہ ممکنہ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی سفارتی موقع ہے جو پاکستان کو عالمی سطح پر ایک فعال اور ذمے دار کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی آزمائش بھی ہے، اب تک پاکستان بڑی مہارت سے اس عمل میں مکمل غیر جانبداری اور توازن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔اب بھی پاکستان نے ایران اور امریکا جنگ بندی توسیع کے سلسلے میں نہایت کامیاب کردار ادا کیا ہے۔
پاکستان کی معیشت پر اس صورتحال کے فوری اثرات بھی سامنے آئے ہیں، جیسا کہ اسٹاک مارکیٹ میں آنے والی تیزی سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ عالمی اور علاقائی استحکام براہ راست معاشی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونا ایک مثبت اشارہ ہے، مگر یہ اعتماد اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب خطے میں پائیدار امن قائم ہو۔
معاشی پہلو سے ہٹ کر اگر اس صورتحال کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی ہر پیش رفت توانائی کی عالمی منڈیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جہاں سے دنیا کی بڑی مقدار میں تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ اس راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی معیشت کو شدید متاثر کر سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکا نے اس علاقے میں بحری آمدورفت کو یقینی بنانے کی بات کی ہے۔ یہاں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ آیا یہ جنگ بندی واقعی ایک مستقل امن کی بنیاد بن سکتی ہے یا نہیں۔پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی کی صورت اختیار کر جائے ، اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔
مستقبل کے امکانات کا جائزہ لیا جائے تو کئی منظرنامے سامنے آتے ہیں۔ ایک مثبت منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ایک ایسا معاہدہ طے پائے جو نہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو ایک متفقہ دائرے میں لے آئے بلکہ خطے میں کشیدگی کو بھی کم کرے۔ اس صورت میں نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت کو بھی استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔
دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں اور دونوں فریق دوبارہ تصادم کی راہ اختیار کر لیں۔ اس صورت میں نہ صرف خطے میں عدم استحکام بڑھے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسرا اور سب سے پیچیدہ منظرنامہ یہ ہے کہ کشیدگی ایک محدود دائرے میں برقرار رہے، جہاں نہ مکمل امن ہو اور نہ ہی مکمل جنگ، بلکہ ایک مسلسل تناؤ کی کیفیت قائم رہے۔
ان تمام امکانات کے درمیان ایک حقیقت واضح ہے کہ مشرقِ وسطیٰ اب بھی عالمی سیاست کا مرکز ہے اور یہاں ہونے والی ہر پیش رفت عالمی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس صورتحال کو محض وقتی خبروں کے تناظر میں نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے طویل المدتی اثرات کو بھی مدنظر رکھا جائے۔یہ ادراک بھی ضروری ہے کہ طاقت کے ذریعے حاصل کی جانے والی کامیابیاں عموماً عارضی ہوتی ہیں، جب کہ پائیدار امن کے لیے سفارتکاری، اعتماد سازی اور باہمی مفادات کا احترام ناگزیر ہوتا ہے، اگر امریکا اور ایران اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو یہ جنگ بندی ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے۔
آخرکار، یہ لمحہ صرف ایک جنگ بندی کا نہیں بلکہ ایک نئے عالمی توازن کے ابھرنے کا بھی ہے، اگر عالمی طاقتیں اس موقع کو مثبت انداز میں استعمال کریں تو ایک زیادہ مستحکم اور متوازن عالمی نظام کی تشکیل ممکن ہے۔ بصورت دیگر، یہ محض ایک اور عارضی وقفہ ہوگا، جس کے بعد دنیا ایک نئے بحران کی جانب بڑھ سکتی ہے۔یوں کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ صورتحال ایک نازک توازن کی عکاس ہے، جہاں ہر فیصلہ اور ہر اقدام مستقبل کے رخ کا تعین کرے گا۔ یہ وقت دانشمندانہ فیصلوں، محتاط سفارتکاری اور باہمی تعاون کا متقاضی ہے، کیونکہ یہی وہ عوامل ہیں جو اس خطے کو ایک بہتر اور پرامن مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔