پاکستان دنیا کی بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا،عائشہ خان

مودی فارغ ہوگیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا،اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا بھر میں عزت دی

فضل خالق April 08, 2026
واشنگٹن:

ڈیمو کریٹک رہنما عائشہ خان نے ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی قیادت کی انتھک سفارتی کوششوں کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔ 

اپنے بیان میں عائشہ خا ن نے ایران اور امریکا کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے تباہی کے راستے کے بجائے مذاکرات کا انتخاب کیا۔

عائشہ خا ن نے کہا کہ تینوں ممالک کی قیادت نے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کے فروغ کیلئے سازگار ماحول پیدا کیا۔

ڈیموکریٹک رہنماکا مزید کہنا تھا کہ کوئی پاگل ہی ہو گا جو اس کامیابی پر خوش نہ ہو، حکومت کیساتھ ہیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔

عائشہ خان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیاکی بہت بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا، مودی فارغ ہوگیا اس کے پلے کچھ نہیں رہا،سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
