آفات سے نمٹنے کیلیے ایک ارب ڈالر قرض لینے کا فیصلہ

رقم پالیسی اصلاحات اور ہنگامی امداد کیلیے استعمال ، 40 ملین ڈالر منصوبہ مؤخر

شہباز رانا April 08, 2026
اسلام آباد:

حکومت نے ماحولیاتی آفات سے نمٹنے کیلیے ایک ارب ڈالر کا بجٹ سپورٹ قرض حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ مہنگی اشیاء کی خریداری پر اعتراضات کے باعث 40 ملین ڈالر کا منصوبہ مؤخر کر دیا گیا۔

سنٹرل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے کلائمیٹ ڈیزاسٹر ریزیلینس انہانسمنٹ پروگرام کے تحت ایک ارب ڈالر قرض لینے کی منظوری دید ی ہے، اس میں سے 500 ملین ڈالر فوری طور پر جاری کیے جائیں گے، جبکہ باقی رقم قدرتی آفات کی صورت میں استعمال کیلیے رکھی جائے گی۔

حکام کے مطابق یہ رقم جون سے پہلے موصول ہونے کی توقع ہے ، اس کا مقصد زرمبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کو کم کرنا ہے،حکومت سعودی عرب اورعرب امارات سے مزید قرض کے حصول کیلیے بھی مذاکرات کر رہی ہے، تاکہ بیرونی ادائیگیوں کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔

دستاویزات کے مطابق یہ قرض ادارہ جاتی صلاحیت بڑھانے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان پر عملدرآمد، ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے قیام اور سیلاب سے بچاؤ جیسے منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا۔

دوسری جانب ورلڈ بینک کے 40 ملین ڈالر کے پبلک ریسورس موبلائزیشن منصوبے کو مہنگے لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور فرنیچر کی خریداری کے باعث مؤخر کر دیا گیا، منصوبے میں بعض آلات کی قیمتیں غیر معمولی طور پر زیادہ بتائی گئیں، جسمیں 3 ہزارڈالر کے لیپ ٹاپ اور مہنگے فرنیچر سیٹ وغیرہ شامل ہیں۔

وزیرمنصوبہ بندی احسن اقبال نے معاملے کی تحقیقات کیلیے کمیٹی تشکیل دیدی ، جو اخراجات اور خریداری کے عمل کا جائزہ لے گی۔
متعلقہ

Express News

دبئی؛ ایران جنگ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل، پراپرٹی فروخت میں 30 فیصد سے زائد کمی

Express News

ترسیلات زر میں 16.5 فیصد اضافہ، مارچ میں 3.8 ارب ڈالر موصول

Express News

ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیشن کو 5 ہزار امریکی ڈالر مالیت کے تنازعات کی سماعت کا اختیار مل گیا

Express News

سونا مزید مہنگا، عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں اچانک بڑا اضافہ

Express News

ایران امریکا جنگ بندی: پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی کے ساتھ کاروبار کا آغاز

Express News

پاکستان نے 1.43 ارب ڈالر کا قرض بروقت ادا کردیا

