ایران امریکا معاہدہ ہوا تو ضامن پاکستان اور دیگر اہم ممالک ہوسکتے ہیں

براہ راست بات چیت میں فریقین اپنے مرتب کردہ نکات پر تبادلہ خیال کرینگے

عامر خان April 09, 2026
facebook whatsup
کراچی:

امریکا اور ایران کے درمیان 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات کی کرانے کیلیے پاکستان کی جانب فریقین سے پس پردہ سفارت کاری کے ذریعے ابتدائی خاکہ کی تیاری تقریباً آخری مراحل میں داخل ہوگئی۔

پاکستان نے دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ مذاکرات کی پہلی براہ راست نشست میں تحمل مزاجی اختیار کریں،ساز گار ماحول میں بات چیت کریں۔

باخبر سفارتی ذرائع نے بتایا کہ امریکا اور ایران میں براہ راست بات چیت میں فریقین اپنے مرتب کردہ نکات پر تبادلہ خیال کرینگے،ان نکات کا شق وار پر جائزہ لیا جائے گا۔

کسی مرحلے پر اگرکسی فریق کو کوئی نکتہ پر اعتراض ہوتا ہے تو اس پر بحث ہوسکتی ہے،اس نکتہ پر اعتراض دور کرنے کیلیے درمیانی راستہ نکالا جائے گا۔ 

نشست میں اگلی ملاقاتوں کا ٹائم فریم طے ہوسکتا ہے،اسلام آباد بیٹھک میں پاکستان کا کردار رابطہ کار اور ثالث کا ہوگا۔اسلام آباد میں امریکا اور ایران مذاکراتی نشست کیلیے پاکستان نے اپنی سفارتی حکمت عملی دوست ممالک کو اعتماد میں لے کر طے کرلی ہے۔

ابتدائی نشست کے حوالے سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکا اورایران میں مذاکراتی نشست کے کئی مراحل ہوسکتے ہیں۔

مذاکراتی عمل کی کامیابی کیلیے ضروری ہے کہ فریقین کے درمیان تمام نکات پر اتفاق رائے ہو، تاکہ جنگ بندی کا تحریری معاہدہ ہوسکے، معاہدے میں ضامن پاکستان اور کوئی اہم ممالک ہوسکتے ہیں۔

سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اعلیٰ سطح وفود کے درمیان ہوں گے،مذاکراتی امور میں وقت لگنے کی صورت میں جنگ بندی کے وقفہ کو بڑھانے پر بات چیت کی جاسکتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان کی عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت، ملوث عناصر کو کٹھہرے میں لانے کا مطالبہ

Express News

پی ٹی اے کا موبائل سم بلاک کرنے کا عندیہ، کون لوگ متاثر ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد مذاکرات، مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان

Express News

پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ، ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان

Express News

80 لاکھ بچوں کی ویکسی نیشن کے لیے 2.8 ارب کا فنڈ منظور

Express News

شہریوں کا حساس ڈیٹا فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو