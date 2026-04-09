میڈویڈوف بدترین شکست پر آپے سے باہر، غصے میں ریکٹ توڑ دیا

روسی ٹینس اسٹار ڈینئیل میڈویڈوف نے بدترین شکست پر آپے سے باہر ہوکر ریکٹ توڑ دیا۔
تفصیلات کے مطابق ڈینئیل میڈویڈوف کو مونٹی کارلو ماسٹرز ٹینس کے ابتدائی مرحلے میں حیران کن طور پر میٹیو بارٹینی نے ہرا دیا۔
اطالوی پلیئر نے حریف کو مکمل بے بس کرتے ہوئے 0-6 اور 0-6 سے کامیابی حاصل کی۔
روسی پلیئر اپنے کیریئر میں پہلی بار کسی میچ میں کوئی ایک بھی گیم نہیں جیت پائے اور میچ صرف 49 منٹ میں ختم ہوگیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ میڈویڈوف نے شدید مایوسی کے باعث کورٹ پر اپنا ریکٹ بھی توڑ دیا۔
واضح رہے کہ یہ میٹیو بارٹینی کی ٹاپ 10 رینکنگ میں شامل کسی بھی کھلاڑی کے خلاف پہلی فتح ہے۔