آئی پی ایل، غیر ملکی کھلاڑیوں پر پابندی کا مطالبہ ہونے لگا

اسپورٹس ڈیسک April 09, 2026
facebook whatsup

بھارت کے سابق کپتان سنیل گواسکر نے آئی پی ایل میں ان فٹ غیرملکی کرکٹرز پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کردیا۔

انہوں نے یہ تجویز کیمرون گرین کے معاملے پر دی، وہ کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی جانب سے 3 میچز میں صرف 18، 2 اور 4 رنز بنا سکے ہیں۔

ٹیم میں آل راؤنڈر کے طور پر شامل ہونے کے باوجود گرین نے ابھی تک بولنگ بھی نہیں کی۔

گواسکر نے کہا کہ ایسے کھلاڑی جو شروع سے دستیاب نہیں یا مکمل فٹ نہ ہوں انہیں آئی پی ایل میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔

ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ حصہ نہیں لے سکتا تو اسے ٹورنامنٹ سے دستبردار ہونا چاہیے تاکہ فرنچائز کسی متبادل کو شامل کر سکے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو