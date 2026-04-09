سونا سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت گر گئی

سونے کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر چاندی کے نرخوں میں بھی کمی آ گئی

اسٹاف رپورٹر April 09, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی  مارکیٹوں میں قیمت میں ایک دن کے وقفے کے بعد آج بڑی کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعرات کے روز  فی اونس سونے کی قیمت میں 95ڈالر کی بڑی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4ہزار 723ڈالر فی اونس کی سطح پر آگئی  ہے۔

عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت بھی 9ہزار 500روپے کی کمی سے 4لاکھ 94ہزار 662روپے  جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 8ہزار 145روپے گھٹ کر 4لاکھ 24ہزار 092روپے کی سطح پر آگئی ہے۔

اسی طرح مقامی سطح پر فی تولہ چاندی کی قیمت 300 روپے کی کمی سے 7ہزار 884 روپے  اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 257روپے کی کمی سے 6ہزار 759روپے کی سطح پر آگئی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو