نیو ساؤتھ ویلز کا مشکل میں پھنسے ڈیوڈ وارنر کی حمایت کا اعلان

اسپورٹس ڈیسک April 09, 2026
facebook whatsup

نیو ساؤتھ ویلز نے مشکل میں پھنسے ڈیوڈ وارنر کی حمایت کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا کے سابق ٹیسٹ اوپنر کو دو روز قبل سڈنی میں نشے میں دھت ہوکر گاڑی چلانے کے جرم میں پولیس نے حراست میں لیا تھا۔

ڈیوڈ وارنر اس جرم میں آئندہ ماہ عدالت میں پیش ہوں گے۔

ان کی اسٹیٹ کرکٹ باڈی نیو ساؤتھ ویلز کا کہنا ہے کہ ہم اس واقعے سے مکمل طور پر آگاہ اور ڈرنک ڈرائیونگ جیسے عمل کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، مگر اس مشکل وقت میں وارنر کے ساتھ کھڑے ہیں۔

نیو ساؤتھ ویلز کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم انہیں اور دیگر کھلاڑیوں کو محفوظ ڈرائیونگ کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔

یاد رہے کہ ڈیوڈ وارنر اس وقت جاری پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کی قیادت کر رہے ہیں۔

ٹیم اپنے ابتدائی تینوں میچز جیت چکی ہے، وارنر نے ان  میچز میں 93 رنز بنائے جس میں ایک نصف سنچری بھی شامل ہے۔

ڈیوڈ وارنر اور ایڈم زیمپا چند روز کے لیے آسٹریلیا واپس گئے تھے۔

ایڈم زیمپا گزشتہ روز ٹیم کو جوائن کرچکے ہیں جبکہ ڈیوڈ وارنر کا آج ٹیم کو دوبارہ جوائن کرنے کا امکان ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو