بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے سابق صدر کی آئی سی سی سے مداخلت کی اپیل

نیشنل اسپورٹس کونسل کو بی سی کے مکمل شدہ انتخابی عمل کی تحقیقات کا کوئی اختیار نہیں ہے، امین الاسلام

اسپورٹس ڈیسک April 09, 2026
بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے سابق صدر امین الاسلام نے اپنی معزولی کو آئینی بغاوت قرار دیتے ہوئے آئی سی سی سے مداخلت کی اپیل کردی۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں بنگلادیش کی نیشنل اسپورٹس کونسل کی جانب سے منتخب بورڈ  کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔

امین الاسلام نے کرپشن اور الیکشن میں دھاندلی کے تمام الزامات کو مسترد کردیا۔

انہوں نے حکومتی تحقیقات کو غیر قانونی اور سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی وزیر کھیل ایم ڈی امین الحق کی جانب سے شروع کی گئیں۔

بورڈ کے سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ سیاسی عزائم رکھنے والے  کچھ سابق کھلاڑیوں نے بورڈ کو غیر مستحکم کرنے کے لیے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ نیشنل اسپورٹس کونسل کو بی سی بی جیسے خودمختار ادارے کے مکمل شدہ انتخابی عمل کی تحقیقات کا کوئی اختیار نہیں ہے، جب تک عدالت کوئی اور فیصلہ نہ دے میں ہی بورڈ کا قانونی صدر ہوں۔

امین الاسلام نے کہا کہ آئی سی سی کو کرکٹ معاملات میں حکومتی مداخلت کا نوٹس لینا ہوگا۔
