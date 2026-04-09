پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کا لاہور قلندرز کیخلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ

اسپورٹس ڈیسک April 09, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے سولہویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کیخلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے کہا آسٹریلین مٹی سے بنی پچ ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیسی ہوگی اس لیے پہلے بولنگ کرنا چاہتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز کی وکٹ کے مقابلے میں آج کی وکٹ مختلف ہوگی، پچ پر گھاس کی وجہ سے ابتداء میں گیند سوئنگ ہونے کا بھی امکان ہے۔

لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بتایا کہ ان کی ٹیم میں ایک تبدیلی ہوئی ہے۔

پرویز حسین ایمون انجری کے باعث آج کا میچ نہیں کھیل رہے، ان کی جگہ رائن برل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

شاہین آفریدی نے کہا کہ ہماری ٹیم کے لیے اچھا ہے جو بھی آتا ہے پرفارم کرتا ہے، کسی کی کمی محسوس نہیں ہورہی لیکن فخر زمان ہمارا اہم کھلاڑی ہے، جب وہ واپس آئے گا تو مزید بہتر پرفارم کرے گا۔
متعلقہ

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم کیلئے ملک گیر اوپن ٹرائلز اور ٹریننگ کیمپ کے شیڈول کا اعلان

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے پر شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل: کراچی کنگز کے ایڈم زیمپا نے ٹیم کو جوائن کرلیا، وارنر کب آئیں گے؟

Express News

پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے زخمی کھلاڑی کی صحت سے متعلق اہم پیشرفت

Express News

پی ایس ایل: اسٹیڈیم کے اطراف کھلے مین ہولز انتظامیہ کا منہ چڑانے لگے

Express News

ایشیا کپ کی طرز پر افریقا ٹی ٹوئنٹی کپ متعارف کروائے جانے کا امکان

