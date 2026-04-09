پرندوں کے پروں کی قلت، بیڈمنٹن میں مصنوعی شٹل کاک کے استعمال کی منظوری

روایتی شٹل کاک 16 پروں سے تیار ہوتی ہے جو ایک ہی پرندے کے ایک ہی بازو سے لیے جاتے ہیں

اسپورٹس ڈیسک April 09, 2026
facebook whatsup

بیڈمنٹن کی عالمی گورننگ باڈی نے روایتی پرندوں کے پروں سے بننے والے شٹل کاک کی بڑھتی قلت کے پیش نظر منتخب ٹورنامنٹس میں مصنوعی شٹل کاک کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔

برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برڈ فلو، بیڈمنٹن کی بڑھتی مقبولیت اور چین میں دوبارہ خنزیر کے گوشت کے استعمال میں اضافے جیسے عوامل کے باعث بطخ اور ہنس کے پروں سے تیار ہونے والے شٹل کاک کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

چین دنیا میں شٹل کاک بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے، تاہم حالیہ برسوں میں وہاں پولٹری کی پیداوار مختلف بیماریوں کے باعث متاثر ہوئی ہے۔

اس صورتحال کے پیش نظر عالمی فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ گریڈ تھری اور جونیئر انٹرنیشنل مقابلوں میں مصنوعی شٹل کاک کا تجرباتی استعمال کیا جائے گا۔

اس دوران کھلاڑیوں، امپائرز اور منتظمین کی رائے کے ساتھ ساتھ کارکردگی سے متعلق ڈیٹا بھی جمع کیا جائے گا۔

خیال رہے کہ روایتی شٹل کاک 16 پروں سے تیار ہوتی ہے، جو ایک ہی پرندے کے ایک ہی بازو سے لیے جاتے ہیں تاکہ اس کی پرواز اور گھومنے کی خصوصیات برقرار رہیں۔

حکام کے مطابق مصنوعی شٹل کاک کے استعمال پر تحقیق مستقبل میں کھیل کو زیادہ پائیدار بنانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم کیلئے ملک گیر اوپن ٹرائلز اور ٹریننگ کیمپ کے شیڈول کا اعلان

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے پر شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل: کراچی کنگز کے ایڈم زیمپا نے ٹیم کو جوائن کرلیا، وارنر کب آئیں گے؟

Express News

پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے زخمی کھلاڑی کی صحت سے متعلق اہم پیشرفت

Express News

پی ایس ایل: اسٹیڈیم کے اطراف کھلے مین ہولز انتظامیہ کا منہ چڑانے لگے

Express News

ایشیا کپ کی طرز پر افریقا ٹی ٹوئنٹی کپ متعارف کروائے جانے کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو