پاکستان کو ترکیہ، سعودیہ اور امریکا کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہیے، مفتی منیب الرحمن

اسلام آباد میں متوقع مذاکرات کے موقع پر اپوزیشن کا جلسہ منسوخ کرنا قابل تعریف اقدام ہے، سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی

آصف محمود April 09, 2026
facebook whatsup
ملک کے کسی بھی حصے میں جمادی الثانی کا چاند نظر نہیں آیا، چیرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی
لاہور:

سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمن نے کہا ہے کہ  پاکستان کو ترکیہ، سعودیہ اور امریکا کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہیے۔

مفتی منیب الرحمن نے کہا کہ اپوزیشن کے مشترکہ رویے کی تحسین کرتے ہیں۔ ایران امریکا جنگ بندی مثبت پیش رفت ہے۔ اسلام آباد میں متوقع مذاکرات کے موقع پر اپوزیشن کا جلسہ منسوخ کرنا قابل تعریف اقدام ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ قدم قومی مفاد میں ہے ۔ باہمی تعاون کو فروغ دینا ضروری ہے۔ حکومت اور اپوزیشن مل کر متفقہ لائحہ عمل طے کریں تو بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس پیش رفت سے پاکستان کو مشکلات سے نکلنے اور معیشت بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

مفتی منیب الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ مثبت اقدامات سے قومی تشخص مضبوط ہوگا۔ پاکستان کو ترکی، سعودی عرب اور امریکا کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہیے۔ جنگ بندی کو پٹڑی سے اتارنے کی کوششیں عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو