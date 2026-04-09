تفتان بارڈر پر ایف آئی اے کے مؤثر انتظامات، 10 ہزار سے زائد مسافروں کی آمد ریکارڈ

ایران سے واپس آنے والے پاکستانیوں کے لیے تفتان بارڈر پر سہولیات اور سیکیورٹی سخت کی گئی ہے

سردار حمید خان April 09, 2026
کوئٹہ:

ایران میں جاری علاقائی صورتحال کے پیش نظر فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی نے تفتان بارڈر پر امیگریشن اور بارڈر مینجمنٹ کے انتظامات مؤثر اور فعال رکھے ہیں تاکہ ایران سے واپس آنے والے پاکستانی شہریوں، طلباء، زائرین اور دیگر مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق تفتان بارڈر پر آنے والے مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے تمام تقاضے بھی پورے کیے جا رہے ہیں۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ 28 فروری 2026 سے 08 اپریل 2026 تک تفتان بارڈر پر 10 ہزار 619 مسافروں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔

ترجمان کے مطابق ایران سے پاکستان واپس آنے والے مسافروں کی بڑی تعداد موجودہ علاقائی صورتحال کے باعث تفتان بارڈر پہنچی، جن میں پاکستانی شہریوں کے علاوہ طلباء، زائرین اور دیگر افراد بھی شامل ہیں۔

ڈائریکٹر ایف آئی اے محمد بہرام خان نے کہا کہ ایف آئی اے امیگریشن عملہ تفتان بارڈر پر 24 گھنٹے خدمات سرانجام دے رہا ہے اور تمام آنے والے مسافروں کی بروقت امیگریشن کلیئرنس اور دستاویزات کی جانچ پڑتال یقینی بنائی جا رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ تفتان بارڈر پر مسافروں کو ضروری سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں جبکہ وفاقی اور صوبائی اداروں کے ساتھ قریبی رابطہ بھی برقرار رکھا گیا ہے تاکہ مسافروں کی آمد و رفت کو منظم اور محفوظ بنایا جا سکے۔

محمد بہرام خان مندوخیل نے کہا کہ ایف آئی اے بارڈر مینجمنٹ کو محفوظ، منظم اور مؤثر انداز میں جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے اور ملک میں داخل ہونے والے تمام مسافروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔
