آبنائے ہرمز مکمل طور پر بحال نہ ہوسکی؛ تیل کی قیمت دوبارہ 100 ڈالر کے قریب پہنچ گئی

جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اس آبی گزرگاہ سے اب تک صرف 9 بحری جہاز گزر سکے ہیں

ویب ڈیسک April 09, 2026
ڈونلڈ ٹرمپ نے خام تیل کی عالمی قیمتوں کو معمولی بات قرار دیدیا

اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جسے ایران نے امریکا کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کو پھر بند کردیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران اور امریکا کی جنگ بندی کے باوجود تاحال آبنائے ہرمز پر جہازوں کی آمدورفت بحال نہیں ہوسکی ہے عالمی سپلائی شدید متاثر ہو رہی ہے۔

جس کے باعث امریکی خام تیل ’ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ‘ کی قیمت تقریباً 100 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی ہے جبکہ عالمی بینچ مارک برینٹ بھی 97 ڈالر کے آس پاس رہا ہے۔

آج (جمعرات) کو امریکی خام تیل کی قیمت میں 5 فیصد سے زائد اضافہ ہوا اور یہ 100 ڈالر کی سطح کو چھو گئی جو جنگ بندی کے اعلان کے بعد پہلی بار ہے۔

اس سے صرف ایک روز قبل تیل کی قیمتوں میں 16 فیصد تقریباً 18 ڈالر کی تاریخی کمی دیکھی گئی تھی جو 1983 کے بعد سب سے بڑی یومیہ کمی تھی۔

یاد رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان دو ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا جس کے دوران امریکا کو حملے بند کرنا ہیں اور ایران آبنائے ہرمز کھول دے گا۔

تاہم اسرائیل کی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں کے باعث دوبارہ کشیدگی نے جنم لیا ہے اور جنگ بندی معاہدہ کھٹائی میں پڑتا نظر آرہا ہے۔

واضح رہے کہ آبنائے ہرمز خام تیل کی دنیا بھر میں ترسیل کا سب سے اہم راستہ ہے جسے ایران اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور عملاً اسی کے کنٹرول میں بھی ہے۔

 

 
متعلقہ

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس؛ ادائیگی کرپٹو کرنسی میں

Express News

اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے؛ ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کردی

Express News

اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہوسکتا ہے؛ ایرانی میڈیا

Express News

ایران پر عائد پابندیوں کو نرم اور ٹیرف کو کم کردیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ٹرمپ کا ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن پر حملہ؛ رائٹرز

