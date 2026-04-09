کینیڈا،جاپان اور یورپی ممالک کا اعلامیہ؛ پاکستان کی تعریف؛ لبنان میں بھی جنگ بندی کا مطالبہ

جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، فوری طور پر بامعنی مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے

ویب ڈیسک April 09, 2026
کینیڈا اور جاپان سمیت یورپی ممالک نے مشترکہ اعلامیہ میں امریکا ایران جنگ بندی میں پاکستان کی تعریف کی

مشرقِ وسطیٰ کی حالیہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کے حکمرانوں کے دستخط سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مشترکہ اعلامیہ میں ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والی دو ہفتوں کی جنگ بندی کا خیرمقدم اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی ہے۔

یہ مشترکہ اعلامیہ برطانوی وزیرِاعظم سر کیئر اسٹارمر کے دفتر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے جاری کیا گیا، جس پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، اٹلی کی وزیرِاعظم جارجیا میلونی، جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، کینیڈا کے وزیرِاعظم مارک کارنی، جاپان کی وزیرِاعظم سانائے تاکائیچی سمیت متعدد یورپی رہنماؤں نے دستخط کیے۔

اعلامیے میں یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈیر لیین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا بھی شامل ہیں، جس سے اس بیان کی عالمی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ بندی ایک مثبت پیش رفت ہے، جس کے لیے پاکستان سمیت دیگر شراکت داروں کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہیں۔

عالمی رہنماؤں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، فوری طور پر بامعنی مذاکرات کو مزید آگے بڑھایا جائے اور آئندہ چند دنوں میں جنگ کا مستقل اور پائیدار حل تلاش کیا جائے۔

مشترکہ اعلامیہ میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ جنگی حملوں میں ایران کے شہریوں کے تحفظ اور خطے کے امن کو یقینی بنایا جائے۔ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو ایک سنگین عالمی توانائی بحران جنم لے سکتا ہے۔

مشترکہ اعلامیے میں تمام فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ جنگ بندی پر مکمل عملدرآمد کریں، بالخصوص لبنان میں بھی جنگ بندی پر عمل درآمد کرایا جائے جہاں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

مزید برآں اعلامیے میں اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا کہ متعلقہ ممالک آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، تاکہ عالمی تیل کی ترسیل متاثر نہ ہو۔

 

 
