کفایت شعاری؛ تنزانیہ کی صدر کا کئی گاڑیوں کے بجائے کابینہ کیساتھ بس میں سفر کا اعلان

یہ اقدام سرکاری اخراجات اور ایندھن کی بچت کے لیے اُٹھایا گیا ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے

ویب ڈیسک April 09, 2026
تنزانیہ کی صدر نے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر کفایت شعاری مہم کا آغاز کردیا

تنزانیہ کی صدر سامعہ حسن نے پیٹرول کی قلّت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ملک میں کفایت شعاری مہم کا اعلان کردیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تنزانیہ کی صدر صدر سامعہ سولوحو حسن کا کہنا تھا کہ
ہم ایندھن کے استعمال میں کمی لا رہے ہیں اور اس کا آغاز میں خود اپنے دفتر سے کر رہی ہوں۔

سامعہ حسن نے بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے پیشِ نظر اعلان کیا کہ اب وہ اپنے ہمراہ آنے والے وزراء اور اعلیٰ حکام کو الگ الگ گاڑیوں کے بجائے ایک ہی بس میں سفر کروائیں گی۔

تنزانیہ کی صدر سامعہ حسن نے ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں بھی وہ دورے پر جائیں گی کابینہ اور سینئر افسران گاڑیوں کے قافلے کے بجائے ایک ہی بس میں مشترکہ طو پر سفر کریں گے۔

ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ اقدام سرکاری اخراجات اور ایندھن کی بچت کے لیے اُٹھایا گیا ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔

تنزانیہ کی صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ سیکیورٹی انتظامات بدستور برقرار رہیں گے جن میں پولیس اسکواڈ اور ایک بیک اپ گاڑی شامل ہوگی۔

خیال رہے کہ تنزانیہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 30 فیصد سے زائد اضافہ ہو چکا ہے جس کے باعث حکومت نے اخراجات کم کرنے اور وسائل کے مؤثر استعمال کی پالیسی اپنانا شروع کر دی ہے۔

 
متعلقہ

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس؛ ادائیگی کرپٹو کرنسی میں

Express News

اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے؛ ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کردی

Express News

اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہوسکتا ہے؛ ایرانی میڈیا

Express News

ایران پر عائد پابندیوں کو نرم اور ٹیرف کو کم کردیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ٹرمپ کا ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن پر حملہ؛ رائٹرز

