کفایت شعاری؛ تنزانیہ کی صدر کا کئی گاڑیوں کے بجائے کابینہ کیساتھ بس میں سفر کا اعلان

تنزانیہ کی صدر سامعہ حسن نے پیٹرول کی قلّت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ملک میں کفایت شعاری مہم کا اعلان کردیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تنزانیہ کی صدر صدر سامعہ سولوحو حسن کا کہنا تھا کہ
ہم ایندھن کے استعمال میں کمی لا رہے ہیں اور اس کا آغاز میں خود اپنے دفتر سے کر رہی ہوں۔
تنزانیہ کی صدر سامعہ حسن نے ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں بھی وہ دورے پر جائیں گی کابینہ اور سینئر افسران گاڑیوں کے قافلے کے بجائے ایک ہی بس میں مشترکہ طو پر سفر کریں گے۔
ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ اقدام سرکاری اخراجات اور ایندھن کی بچت کے لیے اُٹھایا گیا ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔
تنزانیہ کی صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ سیکیورٹی انتظامات بدستور برقرار رہیں گے جن میں پولیس اسکواڈ اور ایک بیک اپ گاڑی شامل ہوگی۔
خیال رہے کہ تنزانیہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 30 فیصد سے زائد اضافہ ہو چکا ہے جس کے باعث حکومت نے اخراجات کم کرنے اور وسائل کے مؤثر استعمال کی پالیسی اپنانا شروع کر دی ہے۔