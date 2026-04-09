مذاکرات میں قابل قبول امن فارمولا طے کرنیکی کوشش کی جائیگی

فریقین کی جانب مذاکرات کے آغاز پر تفصیلی گفتگو سے مسائل حل کرنے کے مثبت اشارے آئے

عامر خان April 09, 2026
facebook whatsup
کراچی:

دنیا کی معیشت کو بحران سے نکالنے اور عالمی سطح پر ایک بڑے امن معاہدے کیلیے اسلام آباد بیٹھک میں امریکا اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کے بعد  پہلے براہ راست مذاکرات پاکستان کی میزبانی اور ثالثی میں آج ہوں گے.

امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے،ایرانی وفد کی قیادت پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر محمد باقر قالیباف کریں گے۔

میزبان پاکستان کی جانب سے  وزیراعظم شہباز شریف مذکرات کی قیادت کریں گے جبکہ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحق ڈار، فیلڈ مارشل سیدعاصم منیر اور اعلیٰ سفارتی حکام بھی شریک ہوں گے. 

سفارتی ذرائع کا کہنا یے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں،عالمی ممالک مذاکرات کی کامیابی کے منتظر ہیں.

سفارتی ذرائع نے بتایا کہ بات چیت کو آگے بڑھنے کے لیے اگر ایک نشست ممکن نہیں تو پاکستان مذید نشستوں کی میزبانی کرے گا.

سفارتی ذرائع کا کہنا کہ فریقین کی جانب مذاکرات کے آغاز پر تفصیلی گفتگو سے مسائل حل کرنے کے مثبت اشارے آئے ہیں. 

پاکستان کی کوشش ہے کہ مذاکرات میں پہلے ان نکات پر اتفاق ہو جس پر فریقین جلد متفق ہوں،آبنائے ہرمز کو مکمل کھولنے اور سمندری تجارت کی بحالی کے لیے مشترکہ اور محفوظ فریم ورک طے ہو.

مذاکرات کے حوالے پاکستان نے اپنا ہوم ورک مکمل کرلیا ہے، عالمی ممالک سے مشاورت کے بعد ایک قابل قبول امن فارمولا مذاکرات میں طے کرنے کی کوشش کی جائے گی.

مذاکرات میں عارضی جنگ بندی کے ٹائم فریم کو بڑھانے اور مستقل جنگ بندی پر غور ہوگا،دونوں فریقین کے مجوزہ نکات پر غور سمیت مزید امور زیر غور آئیں گے،پاکستانی حکام کو امید ہے کہ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈینگی وائرس سے رواں سال کی پہلی موت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی؟ اوگرا نے اہم وضاحت جاری کردی

Express News

پاکستان نے سفارت کاری کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر

Express News

جنگ بندی پر ہونے والی تحسین کے ثمرات سمیٹنے کیلئے سیاسی استحکام ضروری ہے، حافظ نعیم

Express News

پاکستان کا واضح مؤقف ہے لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے، پاکستانی ہائی کمشنر

Express News

کراچی میں 3 ماہ کے دوران جرائم کی ہزاروں وارداتیں، 134 شہری قتل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو