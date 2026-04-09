کراچی، شہر میں مختلف مقامات پر پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلوں کے دوران تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق عزیزآباد میں یاسین آباد قبرستان کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔
زخمی ملزم کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی شناخت کرسٹوفر عرف کریسٹو کے نام سے ہوئی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے ایک پستول، نقد رقم، موبائل فون اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔
دوسری جانب نیو کراچی کے ٹاؤن آفس سیکٹر الیون آئی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان ایک اور مبینہ مقابلہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔
گرفتار ملزمان کی شناخت شاہد اور فیصل رضا کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
پولیس حکام کے مطابق دونوں کارروائیوں میں ملزمان سے اسلحہ اور موٹرسائیکلیں بھی برآمد کی گئی ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔