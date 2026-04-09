کراچی، شہر میں مختلف مقامات پر پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

ملزمان سے اسلحہ اور موٹرسائیکلیں بھی برآمد کی گئی ہیں، پولیس

اسٹاف رپورٹر April 09, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلوں کے دوران تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق عزیزآباد میں یاسین آباد قبرستان کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔

زخمی ملزم کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی شناخت کرسٹوفر عرف کریسٹو کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے ایک پستول، نقد رقم، موبائل فون اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔

دوسری جانب نیو کراچی کے ٹاؤن آفس سیکٹر الیون آئی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان ایک اور مبینہ مقابلہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔

گرفتار ملزمان کی شناخت شاہد اور فیصل رضا کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس حکام کے مطابق دونوں کارروائیوں میں ملزمان سے اسلحہ اور موٹرسائیکلیں بھی برآمد کی گئی ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی، اسٹیل ٹاؤن پولیس کا مقابلہ، 1 ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار

Express News

کراچی، مختلف واقعات میں 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی، ایک شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا

Express News

حیدرآباد، ایک ہی رات میں پانچ پولیس مقابلے، 6 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ و منشیات برآمد

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 1 ڈاکو ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، شہر بھر میں پولیس مقابلے، ایک ڈاکو ہلاک، 5 زخمیوں سمیت 6 ڈاکو گرفتار، ایک فرار

Express News

لکی مروت؛ پانی لینے کیلیے ٹیوب ویل جانے والی 6سالہ بچی کے ساتھ زیادتی

express

