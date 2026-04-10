کراچی، ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت نویں اور دسویں جماعت کے سالانہ امتحانات آج سے شروع

کراچی:
شہر قائد میں ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت نویں اور دسویں جماعت کے سالانہ امتحانات آج سے شروع ہو گئے ہیں، جن میں 3 لاکھ 80 ہزار سے زائد طلبہ و طالبات شرکت کر رہے ہیں۔
امتحانی عمل کو شفاف اور منظم بنانے کے لیے حکام کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
پرچوں کی بروقت ترسیل کے لیے شہر کے 18 ٹاؤنز میں 25 حب قائم کیے گئے ہیں، جبکہ امتحانی مراکز کے اطراف سیکیورٹی سخت کرنے کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کرنے کی درخواست دی گئی ہے، جبکہ نقل کی روک تھام کے لیے قریبی فوٹو اسٹیٹ دکانیں بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز پہلے 7 اپریل سے ہونا تھا، تاہم بعد ازاں تاریخ تبدیل کر کے 10 اپریل کر دی گئی۔ امتحانات صبح اور دوپہر کی شفٹ میں لیے جا رہے ہیں۔
دوسری جانب چیئرمین میٹرک بورڈ آج صبح 9 بجے میڈیا کے ہمراہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کریں گے تاکہ انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔