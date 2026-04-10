کراچی، فرقہ وارانہ کارروائیوں میں ملوث کالعدم تنظیم زینیبون کا ٹارگٹ کلر گرفتار

کالعدم دہشت گرد تنظیم زینیبون ماضی میں درجنوں مذہبی، فرقہ وارانہ دہشت گرد کارروائیوں میں پیش پیش رہی ہے، سی ٹی ڈی

اسٹاف رپورٹر April 10, 2026
کراچی:

سی ٹی ڈی اور سویلین وفاقی حساس ادارے نے یونیورسٹی روڈ پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم تنظیم زینیبون کا ٹارگٹ کلر کو گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق سی ٹی ڈی اور سویلین وفاقی حساس ادارے نے یونیورسٹی روڈ پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم تنظیم زینیبون کا ٹارگٹ کلر محمد فرحان خان ولد محمد اسماعیل کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان سی ٹی ڈی کراچی کے مطابق کالعدم دہشت گرد تنظیم زینیبون ماضی میں درجنوں مذہبی، فرقہ وارانہ دہشت گرد کارروائیوں میں پیش پیش رہی ہے۔

گرفتار ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ اس نے اپنے ساتھی کے ہمراہ تنظیم کی جانب سے دیے گئے ٹارگٹ مسجد ابوبکر کے امام مسجد مفتی قیصر فاروق کو 12 ربیع الاول کے روز فیڈرل بی ایریا بلاک 20 میں فائرنگ کرکے شہر میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے قتل کیا تھا۔ اس واردات میں ایک معصوم بچہ عمر ولد شاکر بھی گولی لگنے سے زخمی ہوا۔

ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق سی ٹی ڈی اور سویلین وفاقی حساس ادارے نے مشترکہ کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے آلہ قتل نائن ایم ایم پستول بھی برآمد کر لیا۔

ترجمان کے مطابق مفتی قیصر فاروق کے قتل کا مقدمہ سمن آباد تھانے میں درج ہے جبکہ گرفتار ملزم کے خلاف سندھ آرمز ایکٹ کے تحت سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے۔

دوران تفتیش مزید انکشافات کی توقع ہے جبکہ ملزم کے تنظیمی ساتھیوں اور ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری کے لیے سی ٹی ڈی اور سویلین وفاقی حساس ادارے کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ہیں جو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔
