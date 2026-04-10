پاکستان ہاکی ٹیم کے دورہ انگلینڈ اور بیلجیم کے لیے فنڈز جاری

دورے کے تفصیلی شیڈول اور میچوں کی تفصیلات کا اعلان جلد کردیا جائے گا، پی ایچ ایف

ذوالفقار بیگ April 10, 2026
وفاقی حکومت نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو سینئر ہاکی ٹیم کے دورہ انگلینڈ اور بیلجیم (پرو لیگ) کے لیے درکار تمام فنڈز جاری کردیے۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے قومی کھیل کی بحالی کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا اور حکومت کے غیر متزلزل تعاون پر اسکا شکریہ ادا کیا ہے۔

پی ایچ ایف نے اپنے بیان میں کہا کہ فنڈز کی فراہمی سے قومی کھلاڑیوں کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا بھرپور موقع ملے گا۔

​پی ایچ ایف کی جانب سے حکومت کو یقین دلایا گیا ہے کہ ان وسائل کا شفاف اور مؤثر استعمال کیا جائے گا تاکہ عالمی سطح پر پاکستان ہاکی کا وقار بلند کیا جا سکے۔

بیان میں کہا گیا کہ ہمارے ہیروز قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں جبکہ دورے کے تفصیلی شیڈول اور میچوں کی تفصیلات کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے مزید کہا کہ ​ہم حکومت کے اس اعتماد پر ان کے مشکور ہیں اور ان وسائل کو پاکستان ہاکی کی عظمتِ رفتہ کی بحالی کے لیے بروئے کار لائیں گے۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ کیوں روکنا پڑا؟

Express News

بابراعظم کا ٹی20 کرکٹ میں عالمی ریکارڈ، زلمی کی بیٹنگ میں ریکارڈز کی بارش

Express News

قومی انڈر 18 ہاکی چیمپئن شپ: پی ایچ ایف صدر نے بال کو ہٹ لگا کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا

Express News

برازیل ویمنز ٹیم کی فاسٹ بولر نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا

Express News

پی ایس ایل11 : کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر سڈنی سے کراچی پہنچ گئے

Express News

پی ایس ایل11؛ کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست

