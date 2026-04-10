سونے کی قیمتوں  میں ایک دن کمی کے بعد آج پھر اضافہ ہوگیا

گزشتہ روز سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو ئی تھی

اسٹاف رپورٹر April 10, 2026
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت ایک دن کمی کے بعد آج پھر بڑھ گئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعہ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 30ڈالر کا بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں سونے کی نئی عالمی قیمت 4ہزار 753ڈالر کی سطح پر آگئی ۔

عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی  صرافہ بازاروں میں بھی 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 3ہزار روپے کے اضافے سے 4لاکھ 97ہزار 662روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 2ہزار 572روپے بڑھ کر 4لاکھ 26ہزار 664روپے ہوگئی۔

اسی طرح ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 130 روپے کے اضافے سے 8ہزار 014 روپے  اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 111روپے کے اضافے سے 6ہزار 870روپے کی سطح پر آگئی۔
متعلقہ

Express News

زرمبادلہ کے ذخائر 21 ارب 89 کروڑ ڈالر سے تجاوز کرگئے

Express News

ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 15 سال کی مدت کیلئے رعایتی قرض فراہم کرے گا

Express News

سونا سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت گر گئی

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی سے کاروبار کے آغاز کے بعد تیزی کا رجحان

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی؛ قیمت میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری

Express News

آفات سے نمٹنے کیلیے ایک ارب ڈالر قرض لینے کا فیصلہ

