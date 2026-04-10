سونے کی قیمتوں  میں ایک دن کمی کے بعد آج پھر اضافہ ہوگیا

کراچی:
سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت ایک دن کمی کے بعد آج پھر بڑھ گئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعہ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 30ڈالر کا بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں سونے کی نئی عالمی قیمت 4ہزار 753ڈالر کی سطح پر آگئی ۔
عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں بھی 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 3ہزار روپے کے اضافے سے 4لاکھ 97ہزار 662روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 2ہزار 572روپے بڑھ کر 4لاکھ 26ہزار 664روپے ہوگئی۔
اسی طرح ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 130 روپے کے اضافے سے 8ہزار 014 روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 111روپے کے اضافے سے 6ہزار 870روپے کی سطح پر آگئی۔