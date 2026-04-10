پولیس کارروائی کے دوران منشیات فروشوں  کی فائرنگ سے خاتون زخمی

کارروائی کے خلاف کچھ لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک بند کردی، پولیس نے لاٹھی چارج کرکے ٹریفک بحال کروا دیا

اسٹاف رپورٹر April 10, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شرافی گوٹھ کے علاقے ہاشم گبول گوٹھ میں پولیس کارروائی کے دوران منشیات فروشوں کی فائرنگ سے خاتون پیٹ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگئی ۔

پولیس کے مطابق زخمی خاتون 60 سالہ خاتون جمیلہ زوجہ محمد زمان کو فوری طورپرجناح اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔حکام  نے مزید بتایا کہ پولیس  کی جانب سے ہاشم گبول گوٹھ میں مختلف مقامات پر پکٹ اور ناکابندی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کےخلاف کارروائی کی گئی۔

اس دوران پولیس اہلکاروں نے منشیات فروش انیل کوروکنے کی کوشش کی تاہم ملزمان نے مزاحمت کرتے ہوئے فائرنگ کردی اور فرار ہوگئے۔ منشیات فروشوں کی فائرنگ سےخاتون زخمی ہوئی۔

 ایس ایچ او نے بتایا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کی گئی کارروائی کے خلاف کچھ عناصر نے  کورنگی روڈ پر ٹریفک بند کرکے احتجاج کیا، جہاں پولیس کی جانب مظاہرین کو سمجھانے کی کوشش اور سڑک کھولنے کی اپیل کی گئی۔

مظاہرین کی جانب سے احتجاج سے انکار پر پولیس کی بھاری نفری کوموقع پرطلب  کیا گیا اور لاٹھیوں  و ڈنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کرکے کورنگی روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کردیا گیا۔

پولیس حکام کے مطابق صورتحال کو کنٹرول کرتے ہوئے قانونی کارروائی ضابطے کے مطابق عمل میں لائی جا رہی ہے جبکہ مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو