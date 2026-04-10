فیفا سیریز: پاکستان ویمنز ٹیم کی تاریخی فتح وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے نام

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل امن کیلئے تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، صدر پی ایف ایف

ذوالفقار بیگ April 10, 2026
facebook whatsup

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر سید محسن گیلانی نے فیفا سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم کی ریکارڈ ساز کامیابی وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام کردی۔

اپنے بیان میں محسن گیلانی نے پوری قوم کو پاکستان ویمنز ٹیم کی کامیابی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب ہمارے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، ہماری بیٹیوں نے فٹبال کے میدان میں تاریخ رقم کی ہے، ہم یہ کامیابی اپنی قیادت کے نام کرتے ہیں۔

محسن گیلانی نے مزید کہا کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پاکستان کا نام فٹبال کے میدان میں روشن کریں گے۔ پاکستان ویمنز فٹبال کے لیے سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے اور ہماری کھلاڑی دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ وہ بہترین فٹبال کھیل سکتی ہیں۔

انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ خواتین فٹبال کی ترقی کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے تاکہ پاکستان عالمی سطح پر مزید کامیابیاں حاصل کر سکے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ کیوں روکنا پڑا؟

Express News

بابراعظم کا ٹی20 کرکٹ میں عالمی ریکارڈ، زلمی کی بیٹنگ میں ریکارڈز کی بارش

Express News

قومی انڈر 18 ہاکی چیمپئن شپ: پی ایچ ایف صدر نے بال کو ہٹ لگا کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا

Express News

برازیل ویمنز ٹیم کی فاسٹ بولر نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا

Express News

پی ایس ایل11 : کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر سڈنی سے کراچی پہنچ گئے

Express News

پی ایس ایل11؛ کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو