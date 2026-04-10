جنگ بندی مذاکرات سے قبل ہماری 2 شرائط پوری ہونا ابھی باقی ہیں: ایران

لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا، محمد باقر قالیباف

ویب ڈیسک April 10, 2026
اسلام آباد امن مذاکرات میں امریکا کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کی سربراہی ممکنہ طور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کریں گے۔

عالمی خبر رساں ادارے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر مذاکرات کل سے اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے نائب امریکی صدر روانہ ہوچکے ہیں۔

ایران وفد کی پاکستان آمد کل متوقع ہے تاہم اس سے قبل ممکنہ چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے دو شرائط رکھ دیں۔

محمد باقر قالیباف نے مزید کہا کہ فریقین کے درمیان طے پانے والے 2 اقدامات پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوسکا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ یہ اقدامات لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد کیے گئے اثاثوں کی بحالی ہیں اور یہ دونوں وعدے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے پورے ہونے چاہیئے۔

ایکس (ٹوئٹر) پر جاری اپنے بیان میں محمد باقر قالیباف نے واضح کیا کہ مذاکرات سے قبل لبنان میں فوری جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی لازمی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق محمد باقر قالیباف کا یہ بیان مذاکرات سے ایک قبل آنا اہم موڑ ہے کیوں کہ وہ ممکنہ طور پر ایرانی وفد کی قیادت کریں گے۔

 
