بلوچستان: کیچ میں حفاظتی بند سے دو نوجوانوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد

اسٹاف رپورٹر April 10, 2026
بلوچستان کے ضلع  کیچ کے علاقے کور حفاظتی بند سے دو نوجوانوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔

مقامی ذرائع کے مطابق مقتولین کی شناخت مسلم ولد سخی داد اور صادق ولد نور اللہ کے ناموں سے ہوئی، دونوں بلیدہ کے رہائشی ہیں۔ لاشوں پر گولیوں کے متعدد نشانات ہیں۔

علاقے کے لوگوں نے لاشیں دیکھیں تو فوراً پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشیں برآمد کیں اور مزید کارروائی کے لیے تربت کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کردیا۔

پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا ہے جبکہ واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

دوسری جانب علاقے میں اس واقعے سے شدید غم و غصہ پھیلا ہوا ہے۔ لواحقین نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈینگی وائرس سے رواں سال کی پہلی موت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی؟ اوگرا نے اہم وضاحت جاری کردی

Express News

پاکستان نے سفارت کاری کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر

Express News

جنگ بندی پر ہونے والی تحسین کے ثمرات سمیٹنے کیلئے سیاسی استحکام ضروری ہے، حافظ نعیم

Express News

پاکستان کا واضح مؤقف ہے لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے، پاکستانی ہائی کمشنر

Express News

کراچی میں 3 ماہ کے دوران جرائم کی ہزاروں وارداتیں، 134 شہری قتل

