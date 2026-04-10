اے ڈی پی کی پاکستان کو وارننگ، آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر

اگر حکومت نے توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں اصلاحات نہ کیں تو معاشی استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے

شہباز رانا April 10, 2026
ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کیلیے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ارب ڈالر کی قسط کے اسٹاف لیول معاہدے میں تاخیر کی بڑی وجہ مالیاتی بے ضابطگیاں تھیں، تاہم وزارتِ خزانہ نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے انھیں محض شماریاتی فرق قرار دیا ہے۔

اے ڈی پی کی جانب سے جاری ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی شرح نمو رواں مالی سال میں 3.5 فیصد رہنے کا امکان ہے، جو حکومتی ہدف سے کم ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ساختی مسائل حل کیے بغیر تیز رفتار ترقی کی کوشش معیشت کیلیے خطرناک ہو سکتی ہے۔

وزارت خزانہ کے مطابق 413 ارب روپے کا فرق دراصل کیش اور سول اکاؤنٹنگ کے درمیان فرق ہے جسے پہلے ہی آئی ایم ایف کو رپورٹ کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، خاص طور پر طویل تنازع، عالمی منڈی میں تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتا ہے، جس سے پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی اور بیرونی کھاتوں پر دباؤ آئے گا۔

اے ڈی پی نے مزید کہا کہ اگر حکومت نے توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں اصلاحات نہ کیں تو معاشی استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ادارے نے نجکاری، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ٹیکس نظام میں بہتری پر زور دیا ہے۔رپورٹ کے مطابق آئندہ مہینوں میں مہنگائی بڑھ کر مرکزی بینک کے ہدف( 5 سے 7 فیصد) کی حد سے تجاوز کر سکتی ہے، جبکہ اوسط مہنگائی 6.4 فیصد تک پہنچنے کا امکان ہے۔

کنٹری ڈائریکٹر فین ایما کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آیا ہے، اصلاحات کے باعث بہتری کے آثار ہیں، تاہم عالمی خطرات کے پیش نظر محتاط پالیسیوں کی ضرورت ہے۔
