اسلام آباد مذاکرات سے وابستہ امیدوں کا اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثر

 تیزی کے سبب 88.21فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

احتشام مفتی April 11, 2026
امریکا ایران جنگ بندی سے متعلق اسلام آباد مذاکرات سے وابستہ مثبت توقعات، جنگی صورتحال میں ٹھہراؤ آنے، خام تیل کی عالمی قیمتیں مستحکم رہنے سے ایشیائی مارکیٹوں کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں بھی جمعے کو دوبارہ تیزی کے زیر اثر رہی۔ جس سے انڈیکس کی 1لاکھ 66ہزار اور 1لاکھ 67ہزار پوائنٹس کی 2 سطحیں عبور ہوگئیں ہیں۔

 تیزی کے سبب 88.21فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں جبکہ حصص کی مالیت میں بھی 2کھرب 08ارب 44کروڑ 83لاکھ 75ہزار 698روپے کا اضافہ ہوگیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی کیپیٹل مارکیٹس کی توجہ جنگ بندی پر مرکوز رہی،دونوں کاروباری سیشنز میں مارکیٹ گرین زون میں رہی ،کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 1673.86 پوائنٹس کے اضافے سے 167191.37پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔

دریں اثنا بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 30ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 753ڈالر کی سطح پر آنے سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی جمعہ کو فی تولہ سونے کی قیمت 3ہزار بڑھ کر 4لاکھ 97ہزار 662 روپے اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 2ہزار 572روپے کے اضافے سے 4لاکھ 26ہزار 664 روپے کی سطح پر آگئی۔

علاوہ ازیں زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں جمعے کو بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا،کاروبار کے اختتام پر انٹربینک میں ڈالر کی قدر مزید 01پیسے کی کمی سے 279روپے 01پیسے کی سطح پر بند ہوئی جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 14پیسے کی کمی سے 280روپے 18پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔
