ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

زمبابوے، آئرلینڈ اور افغانستان فل ممبرز ہونے کے باوجود 2019 میں شروع ہونے والی چیمپئن شپ کا حصہ نہیں تھے

اسپورٹس ڈیسک April 11, 2026
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ٹیسٹ کرکٹ کو مزید مؤثر اور جامع بنانے کے لیے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی اگلی سائیکل میں اہم تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے۔

ذرائع کے مطابق سابق نیوزی لینڈ بیٹر راجر ٹوز کی قیادت میں آئی سی سی کا ایک ورکنگ گروپ جلد ہی بورڈ کے سربراہان کو نئی تجاویز پیش کرے گا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ منصوبے میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کو 12 ٹیموں تک وسعت دینے کی سفارش شامل ہے، جس میں زمبابوے، افغانستان اور آئرلینڈ کو بھی شامل کیا جائے گا۔

یہ تینوں ممالک فل ممبرز ہونے کے باوجود 2019 میں شروع ہونے والی چیمپئن شپ کا حصہ نہیں تھے، اور انہیں بڑی ٹیموں کے خلاف مواقع کم ہی ملے ہیں۔

ورکنگ گروپ ایک اور اہم تجویز بھی دے رہا ہے جس کے تحت ایک ٹیسٹ میچ کو بھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن پوائنٹس میں شامل کیا جا سکے گا۔

اس اقدام کا مقصد بڑی ٹیموں کے لیے چھوٹی ٹیموں کے خلاف میچز کی میزبانی کو مالی طور پر قابلِ عمل بنانا ہے، کیونکہ موجودہ نظام میں کم از کم دو ٹیسٹ میچز ضروری ہوتے ہیں۔

حتمی فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ آیا ایک ٹیسٹ میچ کو شامل کرنا مناسب ہے اور کیا نئی ٹیموں کے لیے دو سالہ سائیکل میں شرکت مالی طور پر ممکن ہوگی۔
متعلقہ

Express News

پہلے ایشین والی بال کنفیڈریشن مینز کپ 2026 کے ڈراز کا اعلان

Express News

پی ایس ایل 11: راولپنڈیز کو کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے ہاتھوں 61 رنز سے شکست

Express News

آصف علی کے بعد بھارتی بلے باز کا 150 چھکّوں کی پریکٹس کا دعویٰ

Express News

فیفا سیریز: پاکستان ویمنز ٹیم کی تاریخی فتح وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے نام

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم کے دورہ انگلینڈ اور بیلجیم کے لیے فنڈز جاری

Express News

پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی فٹنس بہتر بنانے کے لیے بڑا فیصلہ کرلیا

