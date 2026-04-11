پی ایس ایل: لاہور قلندرز کا پشاور زلمی کیخلاف ٹاس جیت کر بولنگ کرنے کا فیصلہ

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے انیسویں میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق لاہور قلندرز کی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں جبکہ پشاور زلمی کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
فخر زمان بال ٹیمپرنگ کے الزام میں دو میچز کی پابندی کے بعد آج میدان میں اتریں گے، یہ ان کے پی ایس ایل کیریئر کا 100واں میچ بھی ہے۔
شاہین آفریدی نے کہا کہ ایک میچ ضرور ہارے ہیں لیکن ہماری ٹیم اچھی ہے، اس لیے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے
کپتان لاہور قلندرز کا کہنا تھا کہ پشاور کو 160 سے 170 کے درمیان روکنے کی کوشش کریں گے۔
پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا کہ پچ وہی ہے جس پہ ہم نے پرسوں رات میچ کھیلا تھا لیکن دن میں کنڈیشن مختلف لگ رہی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ پاور پلے میں اچھا اسکور بنانے کی کوشش کریں گے۔