بابر اعظم کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اہم اعزاز، فاف ڈوپلیسی کو پیچھے چھوڑ دیا

بابر اعظم ان دنوں پی ایس ایل میں پشاور زلمی کی قیادت کررہے ہیں

اسپورٹس ڈیسک April 11, 2026
پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار بلے باز بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اہم اعزاز حاصل کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کے دوران بابر اعظم نے پشاور زلمی کی قیادت کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 12 ہزار رنز کا سنگ میل عبور کیا۔

بابر اعظم کے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں رنز کی تعداد 12074 ہوگئی ہے۔

وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں جنوبی افریقا کے فاف ڈوپلیسی کو پیچھے چھوڑ کر گیارہویں پوزیشن پر آگئے ہیں۔

بابر اعظم کو ٹاپ ٹین میں شامل ہونے کے لیے مزید 248 رنز درکار ہیں۔

 
