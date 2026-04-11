دفاعی چیمپین لاہور قلندرز کے اسکواڈ میں شامل بنگلا دیش سے تعلق رکھنے والے بیٹر پرویز حسین ایمون کندھے کی انجری کے باعث پی ایس ایل 11 سے باہر ہو گئے۔
پرویز حسین 3 اپریل کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز کے خلاف میچ میں آصف علی کے ساتھ میدان میں فیلڈنگ کے دوران ٹکرا کر زخمی ہو گئے تھے۔ بعدازاں ایم آر آئی اسکینز میں لیگامینٹ پھٹنے کی تصدیق ہوئی تھی،جس کے بعد ان کو آرام اور بحالی کی مدت سے گزرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔
طبی رہنمائی کے مطابق پرویز حسین ایمن جمعرات کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ مزید کسی دشواری سے بچنے کے لیے وہ پی ایس ایل کے اگلے میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔پرویز حسین ایمون کے متبادل کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔
انہوں نے تین میچز میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 161.36 کے متاثر کن اسٹرائیک ریٹ سے71 رنز بنائے، جس میں ملتان سلطانز کے خلاف 45 رنز کی اننگز بھی شامل تھی۔