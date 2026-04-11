امریکا آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرکے دنیا پر احسان کر رہا ہے؛ ٹرمپ

ایران نے امریکا اور اسرائیل کی جانب سے جنگ مسلط کرنے پر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا دی تھیں

ویب ڈیسک April 11, 2026
آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرکے دنیا پر احسان کر رہے ہیں؛ ٹرمپ

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کا عمل شروع کر دیا جو کہ دنیا پر ہمارا احسان ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ آبنائے ہرمز میں جہاز کے سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا جانا ہے جس سے بڑی تباہی ہوسکتی ہے۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکا اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہتا رہا ہے اور یہ دنیا پر ہمارا بڑا احسان ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور جرمنی سمیت کئی ممالک کے لیے کیا جا رہا ہے جو یہ کام خود کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں سمندر کی تہہ میں جا چکی ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ ایران کی فوج کی فضائی اور بحری صلاحیتیں بڑی حد تک ختم ہو چکی ہیں اور ان کے میزائل اور ڈرون بھی زیادہ تر تباہ کر دیے گئے ہیں۔

قبل ازیں امریکی حکام نے بتایا تھا کہ امریکا اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد ایران نے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بے ترتیب انداز میں بارودی سرنگیں بچھائیں۔

امریکی حکام کے بقول ایران نے آبنائے ہرمز میں بچھائی گئیں ان بارودی سرنگوں کے درست مقامات کا ریکارڈ بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھا جب کہ پانی کی لہروں کے باعث کچھ مائنز اپنی جگہ سے سرک یا بہہ گئیں۔

انھوں نے مزید بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کا مکمل سراغ لگانے میں ناکام ہے اور ایرانی فورسز اسے ہٹانے کی فوری صلاحیت بھی نہیں رکھتیں۔

امریکی حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ زمینی بارودی سرنگوں کے برعکس بحری سرنگوں کی تنصیب اور پھر ان کو وہاں سے ہٹانا زیادہ مشکل عمل ہے۔ جس میں مہارت اور صلاحیت درکار ہیں۔

خیال رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین تیل گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے تیل کی 20 فیصد ترسیل ہوتی ہے۔ حالیہ کشیدگی اور مائنز بچھائے جانے کے باعث اس راستے سے جہازوں کی آمدورفت شدید متاثر ہوئی ہے۔

 
