اسلام آباد مذاکرات خوش آئند ہیں؛ فریقین سنہری موقع سے فائدہ اُٹھائیں؛ اقوام متحدہ

پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں

ویب ڈیسک April 11, 2026
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکا اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا خیرمقدم کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیں۔

اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک کے مطابق سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ وہ اس سفارتی موقع کو ایک اہم پیش رفت سمجھتے ہیں اور فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ اسے ضائع نہ کریں اور تعمیری انداز میں مذاکرات کریں تاکہ دیرپا اور جامع معاہدہ ممکن ہو سکے۔

خیال رہے کہ یہ اہم مذاکرات پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہے ہیں جس کا مقصد امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد پیدا ہونے والے بحران کو سفارتی راستے سے حل کرنا ہے۔

اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف کی تجویز پر امریکا اور ایران 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر رضامند ہوئے جس کے دوران امریکا نے حملے بند کرنے اور ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے پر اتفاق کیا تھا۔

جس کے بعد جنگ بندی مذاکرات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے امریکی اور ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے جہاں پاکستان کی میزبانی میں یہ تاریخی مذاکرات ہوں گے۔

 
متعلقہ

Express News

ایران جنگ؛ امریکا میں مہنگائی کا طوفان؛ معیشت غیر یقینی کا شکار

Express News

آبنائے ہرمز بند رہی تو 3 ہفتوں میں جیٹ فیول کی شدید قلت پیدا ہوسکتی ہے

Express News

جنگی جہازوں پر بہترین ہتھیار رکھ رہے ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو بھرپور استعمال کریں گے؛ ٹرمپ

Express News

جنگ بندی مذاکرات سے قبل ہماری 2 شرائط پوری ہونا ابھی باقی ہیں: ایران

Express News

نیتن یاہو کا ایران جنگ میں فتح کا دعویٰ؛ اسرائیلی عوام نے سروے میں مسترد کردیا

Express News

آپ معجزہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، حق کیساتھ کھڑے ہوں؛ ایرانی سپریم لیڈر کا پڑوسی ممالک کو پیغام

