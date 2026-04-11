پاکستان میں اس وقت امریکی اور ایرانی وفد کے درمیان دو بدو مذاکرات جاری ہیں؛ وائٹ ہاؤس

پاکستان کی میزبانی میں امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات اسلام آباد میں شروع ہوگئے

ویب ڈیسک April 11, 2026
وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت امریکا اور ایران کے درمیان ’’فیس ٹو فیس‘‘ بات چیت جاری ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات امریکا اور ایران کے درمیان برسوں بعد ہونے والی سب سے اہم اور اعلیٰ سطحی براہِ راست سفارتی پیش رفت ہے۔

وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر ’’فیس ٹو فیس‘‘ مذاکرات ہو رہے ہیں۔

وائٹ ہاؤس نے یہ بھی تصدیق کی کہ متعلقہ شعبوں کے تمام امریکی ماہرین اسلام آباد میں موجود ہیں جبکہ اضافی ماہرین واشنگٹن سے بھی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔

خیال رہے کہ پاکستان میں امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں جب کہ ان کے ہمراہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کشنر بھی موجود ہیں۔

ان کے علاوہ سینئر مشیران میں ڈاکٹر اینڈریو بیکر اور مائیکل وینس بھی وفد کا حصہ ہیں جو مختلف شعبوں میں تکنیکی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔

یاد رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی تجویز پر امریکا اور ایران نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا جس کے دوران امریکا حملے بند کردے گا جب کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے گا۔

 
متعلقہ

Express News

پاکستان میں اس وقت امریکی اور ایرانی وفد کے درمیان دو بدو مذاکرات جاری ہیں؛ وائٹ ہاؤس

Express News

پاکستان میں موجود وفد دل و جان سے ملکی مفادات کا دفاع کر رہا ہے؛ ایرانی صدر

Express News

سعودیہ اور قطر کی پاکستان کو 5 ارب ڈالر کے مالی تعاون کی یقین دہانی؛ ترک میڈیا

Express News

اسلام آباد مذاکرات خوش آئند ہیں؛ فریقین سنہری موقع سے فائدہ اُٹھائیں؛ اقوام متحدہ

Express News

امریکا آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرکے دنیا پر احسان کر رہا ہے؛ ٹرمپ

Express News

لبنان؛ اسرائیلی حملے میں شہید اہلکاروں کی اجتماعی نماز جنازہ میں پورا شہر اُمڈ آیا

