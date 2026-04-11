مذاکرات میں فریقین کی تکنیکی ٹیموں کے درمیان مسودوں کا تبادلہ ہوا؛ ایرانی میڈیا

پاکستان کی میزبانی میں امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات اسلام آباد میں جاری ہیں

ویب ڈیسک April 11, 2026
facebook whatsup

پاکستان کی میزبانی میں امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق تاریخی مذاکرات اسلام آباد میں جاری ہیں جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ یہ ’فیس ٹو فیس‘ مذاکرات ہیں۔

ایران کے خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق حکومتی انفارمیشن کونسل کے ترجمان محمد گلزاری نے بتایا کہ پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات میں اس وقت تکنیکی ٹیموں کے درمیان ثالثوں زیرِ بحث امور پر تحریری مسودوں کا تبادلہ جاری ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ آج صبح سے ایرانی کمیٹیوں نے مذاکرات کے آغاز سے قبل متعدد اجلاس کیے اور مختلف مؤقف کا جائزہ لیا تاکہ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے۔

دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کے پہلے دور میں دونوں فریقین نے پہلے سربراہان کی سطح پر بات چیت کی جبکہ دوسرے دور میں تکنیکی ماہرین بات چیت کر رہے ہیں۔

یاد رہے کہ بالمشافہ مذاکرات سے قبل امریکی اور ایرانی وفود نے الگ الگ وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں کیں۔

جس کے بعد اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق ’تعمیری انداز‘ میں آگے بڑھیں گے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو