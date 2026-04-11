کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 7 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، متعدد فرار

ملزمان کے قبضے سے پستول، ایمونیشن، موبائل فونز اور نقدی برآمد ہوئی ہے، پولیس

محمد شاہ میر خان April 12, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان ہونے والے مبینہ مقابلوں کے دوران 7 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے شریف آباد میں ایف سی ایریا ریلوے پھاٹک روڈ پر پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا، جس کی شناخت دانیال حسین عرف ڈینی کے نام سے ہوئی ہے۔

ترجمان ضلع سینٹرل پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے نائن ایم ایم پستول اور نقد رقم برآمد ہوئی، جبکہ اس کا ساتھی موٹر سائیکل پر فرار ہوگیا۔

پولیس نے فرار ملزم کی تلاش شروع کردی ہے۔ دوسری جانب ضلع کیماڑی کے تھانہ سائیٹ بی کے علاقے میں پولیس اور موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزمان غلام مصطفیٰ عرف مستو اور میر مرتضیٰ زخمی حالت میں گرفتار کرلیے گئے۔

ترجمان کیماڑی پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی پستول، راؤنڈز، موبائل فونز، پرس اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ زخمی ملزمان کو اسپتال منتقل کرکے مزید تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے۔

ادھر ڈسٹرکٹ سٹی کے علاقے کلاکوٹ میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم عیسیٰ زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہوگیا۔ بعد ازاں پولیس نے انکشاف کیا کہ گرفتار ملزم کا تعلق لیاری گینگ وار سے ہے اور وہ پولیس کو مختلف سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم کے خلاف سابقہ مقدمات بھی درج ہیں۔

ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس ترجمان کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پولیس نے شہری سے واردات کے دوران ملزمان کا تعاقب کرتے ہوئے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم ماجد ولد جان ولی زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا، جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہوگئے۔ پولیس کے مطابق ملزم سے اسلحہ، موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔

جبکہ  ضلع ملیر کے تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود گلستان سوسائٹی کے قریب پولیس مقابلے میں دو ملزمان مجاہد اور وجاہت زخمی حالت میں گرفتار کرلیے گئے، جبکہ ان کے ساتھی فرار ہوگئے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے پستول، ایمونیشن، موبائل فونز اور نقدی برآمد ہوئی ہے۔ اسلحہ فرانزک جانچ کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ملیر،ویسٹ،سٹی اور کیماڑی سے گرفتار زخمی ملزمان کو طبی امداد کیلئے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے ۔
