جہانداد خان کو وکٹ اڑانے پر جوش دکھانا مہنگا پڑگیا، جرمانہ عائد

واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے 18ویں اوور کی دوسری گیند پر سعد مسعود کو آؤٹ کیا

اسپورٹس ڈیسک April 12, 2026
کراچی:

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر جہانداد خان پر ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

یہ کارروائی نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں راولپنڈیز کے خلاف کھیلے گئے میچ کے دوران پیش آنے والے واقعے کے بعد کی گئی۔

رپورٹ کے مطابق جہانداد خان نے ضابطہ اخلاق کی شق 2.5 کی خلاف ورزی کی جس کا تعلق ایسے الفاظ، حرکات یا اشاروں سے ہے جو بیٹر کو اشتعال دلانے یا غیر مناسب ردعمل پر اکسا سکتے ہیں۔

https://www.facebook.com/share/r/1Qf3Agbk8r/

واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے 18ویں اوور کی دوسری گیند پر سعد مسعود کو آؤٹ کیا جس کے بعد ان کا ردعمل قوانین کے منافی قرار دیا گیا۔

آن فیلڈ امپائرز شرف الدولہ اور عمران جاوید نے ان پر الزام عائد کیا جسے جہانداد خان نے تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری روشن مہانامہ کی جانب سے دی گئی سزا قبول کر لی۔
متعلقہ

پی ایس ایل11: اسلام آباد یونائٹیڈ اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا

پاکستان میں ایران اور امریکا کے وفود کی ملاقات فیصلہ کن لمحہ ہے، شاہد آفریدی

بابر اعظم پی ایس ایل میں 4 ہزار رنز مکمل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے

پی ایس ایل میں سندھ ڈربی کی انٹری، آج کی فاتح ٹیم کو سندھ کا تاج تحفے میں دیا جائے گا

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیرملکی پلیئرز کی انجوائےمنٹ، پیڈل اور گالف سرگرمیوں میں شرکت

