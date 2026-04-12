کراچی:
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر جہانداد خان پر ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔
یہ کارروائی نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں راولپنڈیز کے خلاف کھیلے گئے میچ کے دوران پیش آنے والے واقعے کے بعد کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق جہانداد خان نے ضابطہ اخلاق کی شق 2.5 کی خلاف ورزی کی جس کا تعلق ایسے الفاظ، حرکات یا اشاروں سے ہے جو بیٹر کو اشتعال دلانے یا غیر مناسب ردعمل پر اکسا سکتے ہیں۔
واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے 18ویں اوور کی دوسری گیند پر سعد مسعود کو آؤٹ کیا جس کے بعد ان کا ردعمل قوانین کے منافی قرار دیا گیا۔
آن فیلڈ امپائرز شرف الدولہ اور عمران جاوید نے ان پر الزام عائد کیا جسے جہانداد خان نے تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری روشن مہانامہ کی جانب سے دی گئی سزا قبول کر لی۔