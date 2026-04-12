ٹرمپ اور ایران کی دھمکیوں کے باوجود پاکستانی جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کرلی

پاکستانی پرچم بردارآئل ٹینکر شالامار اور خیر پور آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج فارس میں داخل ہوگئے، ذرائع پی این ایس سی

کاشف حسین April 12, 2026
اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ایرانی حکام کی وارننگ کے باعث آبنائے ہرمز میں تناؤ کی صورت حال ہے لیکن پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کرلی ہے۔

پی این ایس سی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاکستانی پرچم بردار دو آئل ٹینکر شالامار اور خیر پور آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج فارس میں داخل ہوگئے ہیں۔

ذرائع نے بتایا کہ آئل ٹینکر کویت کی بںدرگاہ منا الزور بندر گاہ سے پیٹرولیم مصنوعات لوڈ کرے گا اور ابو ظہبی کی بںدرگاہ داس آئل ٹینکر شالامار کی منزل ہے۔

پی این ایس سی ذرائع کا کہنا تھا کہ دونوں جہاز پی این ایس سی کی ملکیت پاکستانی پرچم بردار ہیں اور دونوں جہازوں کو کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوئی۔

 

قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ کو ہدایت کردی ہے کہ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی جائے اور تمام آنے اور جانے والے جہازوں کو روک دیا جائے گا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کو ٹول ادا کرنے والے جہازوں کو یہاں کسی صورت گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

دوسری جانب ایرانی حکام نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز پر ان کا بدستور کنٹرول ہے اور کسی قسم کی مداخلت کی کوشش کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
