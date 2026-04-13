کراچی، منگنی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی

زخمی شخص اپنے برادر نسبتی ولید کی منگنی کی تقریب میں شریک تھا، پولیس

اسٹاف رپورٹر April 13, 2026
شہرِ قائد کے علاقے منظور کالونی ایف سیکٹر میواتی چوک کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔

پولیس کے مطابق زخمی شخص کو فوری طور پر جناح  منتقل کیا گیا جہاں اس کی شناخت 45 سالہ عمران کے نام سے ہوئی ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ایک منگنی کی تقریب کے دوران پیش آیا۔

پولیس نے بتایا کہ زخمی شخص اپنے برادر نسبتی ولید کی منگنی کی تقریب میں شریک تھا جب اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔

پولیس واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فائرنگ کس نے اور کس وجہ سے کی۔
