جون، جولائی کی فیس طلب کرنیکا کیس؛ نویں جماعت کے طالبعلم کو امتحان میں بیٹھنے کی مشروط اجازت

عدالت نے آئندہ سماعت پر ایڈووکیٹ جنرل سندھ اور دیگر فریقین سے جواب طلب کرلیا

کورٹ رپورٹر April 13, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ نے نجی اسکول کی جانب سے جون جولائی کی فیس قبل از وقت طلب کرنے کے کیس میں نویں جماعت کے طالب علم کو امتحان میں بیٹھنے کی مشروط اجازت دے دی۔

عدالت نے آئندہ سماعت پر ایڈووکیٹ جنرل سندھ اور دیگر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔

دوران سماعت، وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اسکول انتظامیہ نے جون اور جولائی کی فیس کے چالان قبل از وقت جاری کیے، محکمہ تعلیم کے سرکلر کے مطابق جون اور جولائی کی فیس اپریل اور مئی میں وصول کی جانی چاہیئے۔

وکیل درخواست گزار نے دلائل دیے کہ درخواست گزار نے تمام واجب الادا فیس ادا کر دی ہے، قبل از وقت فیس کے مطالبے پر متعلقہ حکام کو شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔

عدالت نے دلائل کے بعد حکم دیا کہ درخواست گزار طالب علم کو بغیر کسی رکاوٹ امتحان میں شرکت کی اجازت دی جائے اور طالب علم کا نتیجہ آئندہ سماعت تک جاری نا کیا جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹرمپ اور ایرانی کی دھمکیوں کے باوجود پاکستانی جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کرلی

Express News

پشاور؛ 24 گھنٹوں کے دوران دو پولیس اہلکار اغوا کے بعد قتل

Express News

کیا پی ٹی آئی کے اسیر رہنما اعجاز چوہدری کو اسپتال منتقل کیا گیا؟ جیل حکام نے تردید کردی

Express News

کراچی؛ اتوار کو شہر میں گرم دن ریکارڈ، منگل سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان

Express News

پشاور میں ایک مغوی اہلکار کا قتل، 24 گھنٹے میں دوسرا اہلکار اغوا

Express News

ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو