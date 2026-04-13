سندھ ہائیکورٹ؛ کراچی میں ڈپٹی کمشنرز کو معذور کوٹہ پر تمام اسامیوں پر بھرتیاں کرنے کا حکم

معذور کوٹہ پر جتنی اسامیاں خالی ہیں پر کی جائیں، عدالت کی ہدایت

کورٹ رپورٹر April 13, 2026
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے کراچی کے تمام اضلاع میں معذور کوٹہ پر بھرتی نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر ڈپٹی کمشنرز کو تمام اسامیوں پر دو ماہ میں بھرتیاں کرنے کا حکم دے دیا۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو کراچی کے تمام اضلاع میں معذور کوٹہ پر بھرتی نہ کرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔

درخواست گزار وکیل نے موقف دیا کہ کراچی میں سرکاری محکموں میں 3 ہزار سے زائد اسامیاں خالی ہیں۔ پڑھے لکھے معذور افراد کو سرکاری ملازمتیں نہیں دی جا رہیں۔

وکیل نے کہا کہ قانون کے مطابق سرکاری ملازمتوں میں 5 فیصد معذور کوٹہ مختص ہے۔ عدالت معذور کوٹہ پر عمل درآمد کروائے۔

عدالت نے کراچی کے ڈپٹی کمشنرز کو تمام اسامیوں پر دو ماہ میں بھرتیاں کرنے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے ہدایت کی کہ معذور کوٹہ پر جتنی اسامیاں خالی ہیں پر کی جائیں، جس کے بعد آئینی بینچ نے درخواستیں نمٹا دیں۔
