کراچی؛ نشے کا عادی شخص پل کی حفاظتی دیوار پھلانگ کر تاروں سے لٹک گیا، ویڈیو وائرل

ٹریفک پولیس اہلکار خود بس کی چھت پر چڑھ گیا اور مہارت سے لٹکتے ہوئے شخص کو بحفاظت نیچے اتار لیا

اسٹاف رپورٹر April 13, 2026
کراچی:

لیاقت آباد ڈاک خانہ کے فلائی اوور پر نشے کا عادی شخص پل کی حفاظتی دیوار پھلانگ کر تاروں سے لٹک گیا، ٹریفک پولیس اہلکار خود بس کی چھت پر چڑھ گیا اور مہارت سے لٹکتے ہوئے شخص کو بحفاظت نیچے اتار لیا جبکہ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق لیاقت آباد ڈاکخانہ کے فلائی اوور پر نشے کا عادی شخص پل کی حفاظتی دیوار پھلانگ کر لٹک گیا، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نشے کا عادی بیرونی حصے سے خطرناک انداز میں تاروں پر لٹکا ہوا تھا، فلائی اوور کے نیچے ٹریفک رواں دواں تھیں، اسی دوران ٹریفک پولیس اہلکار نے نشئی کو لٹکا دیکھ کر فلائی اوور کے نیچے سے گزرتی ہوئی مسافر بس کو روکا۔

ٹریفک پولیس اہلکار نے بس کو عین اس جگہ روکا، جہاں وہ شخص لٹکا ہوا تھا۔ ٹریفک پولیس اہلکار خود بس کی چھت پر چڑھ گیا اور مہارت سے لٹکتے ہوئے شخص کو بحفاظت نیچے اتار لیا۔
