کراچی؛ اسکول میں آتشزدگی کے دوران وین جل کر مکمل خاکستر، ڈرائیور زخمی

اسکول میں بچے سوار نہیں تھے، اسکول وین ایک گلی میں کھڑی تھی، پولیس

اسٹاف رپورٹر April 13, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاپوش نگر میں اسکول میں آتشزدگی کے دوران اسکول وین مکمل خاکستر ہوگئی، آتشزدگی پرقابو پانے کے دوران اسکول وین کا ڈرائیور معمولی جھلس کر زخمی ہوا۔

تفصیلات کے مطابق پاپوش نگر تھانے کے علاقے پاپوش نگر سیکٹر فائیو سی میں واقع معروف آئسکریم کی شاپ کے قریب گلی میں کھڑی اسکول وین میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کرلی۔

اسکول وین میں آگ بھڑکتے ہی قریب موجود اسکول وین کا ڈرائیور اور علاقہ مکین جمع ہوگئے، اسکول وین میں لگی آگ پر اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش شروع کر دی۔

اسی دوران فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا جس پر فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور فائر بریگیڈ کے عملے نے اسکول وین میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ اس دوران اسکول وین مکمل خاکستر ہوگئی۔

آتشزدگی کے دوران اسکول وین جلنے سے قریب کھڑی ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا جبکہ آگ پر قابو پانے کے دوران اسکول وین کا ڈائیور بھی معمولی جھلس کر زخمی ہوا۔

پولیس کے مطابق اسکول وین گلی میں کھڑی تھی اور وین میں اسکول کے بچے موجود نہیں تھے، فوری طور پر اسکول وین میں آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو