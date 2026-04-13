پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام 9 تا 19اپریل تک نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم اسلام آباد میں جاری یوتھ انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ 2026 کے پانچویں دن چار میچز کھیلے گئے۔
پہلا میچ پاک کسٹم اور گلگت بلتستان کے مابین کھیلا گیا۔ جو کہ پاک کسٹم نے 0-15 سے جیت لیا۔ حسان اور عثمان نے تین تین، عمر،عدیل،ارمان نے دو دو گول، شاویز خاور،حسن، یحییٰ نے ایک ایک گول سکور کئے۔
دوسرا میچ کے پی کے 1 سندھ 2 کے مابین کھیلا گیا۔ جو کہ کے پی کے 1 نے 0-4 سے جیت لیا۔ کے پی کے 1 کی جانب سے شجیل،عباس،عزیر،شاہ میر نے ایک ایک گول سکور کیا۔
تیسرا میچ پنجاب 4 اور کے پی کے 2 کے مابین کھیلا گیا جو کہ پنجاب 4 نے 1-5 سے جیت لیا۔ پنجاب 4 کی جانب سے عبداللہ نے دو، علی اکبر، احمد نور اور حامد علی نے ایک ایک گول سکور کئے ۔کے پی کے 2 کی جانب سے واحد گول اویس نے سکور کیا۔
چوتھا میچ پنجاب 1 اور بلوچستان کے مابین کھیلا گیا۔ جو کہ پنجاب 1 نے 0-1 سے جیت لیا۔ پنجاب 1 کی جانب سے واحد محمد صعیب نے سکور کیا۔
اس موقع پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین احمد وانی،ایگزیکٹیو ڈائریکٹر IBCC ڈاکٹر غلام علی ملاح، ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ یاسر پیرزادہ، ڈپٹی ڈی جی شاہد الاسلام،پی ایچ ایف سیلیکش کمیٹی ممبر اولمپین نعیم اختر،چیف کوآرڈینیٹر عبدالناصر اخونزادہ ،ٹورنامنٹ ڈائریکٹر خواجہ محمد جنید ، اسسٹنٹ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر شفیق بھٹی، محمود احمد ، ایمپائر منیجر سہیل اکرم جنجوعہ ،کو آرڈینیٹر خاور جاوید، میڈیا کوآرڈینیٹر محمد وقاص شیخ کے علاوہ آفیشلز اور شائقین ہاکی کی بڑی تعداد موجود تھی۔
ایونٹ 9 اپریل سے 19 اپریل تک جاری رہے گا، جس میں ملک بھر سے 16 ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے مدمقابل ہوں گی۔