حکومت کا اے آئی کیلیے 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ

سرمایہ کاری 2030 تک کی جائے گی جس کی ذریعے نئی راہیں کھلیں گی، 2030 تک منصوبہ مکمل ہوگا، ذرائع

ارشاد انصاری April 13, 2026
وفاقی حکومت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس (اے آئی) میں ایک ارب ڈالرسرمایہ کاری منصوبے پر عملدرآمد شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کو ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری 2030 تک مرحلہ وار کی جائے گی، اس  منصوبے کا مقصد اے آئی کے جدید نظام تک سستی رسائی فراہم کرنا ہے۔

ذرائع کے مطابق وزارت آئی ٹی، اے آئی کیلئے بنیادی انفرا اسٹرکچر ڈیویلپمنٹ منصوبہ شروع کریگی، اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ کے ذریعے اے آئی انفرا اسٹرکچرکا منصوبہ شروع کیا جائیگا۔

اے آئی کی ترقی کیلئے جدید کمپیوٹنگ پاور اور جی پی یوز فراہم کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہناتھا کہ سرکاری اور پرائیویٹ شعبے کو کمپیوٹنگ پاور، گرافکس پروسینگ یونٹس فراہم کیے جائیں گے،اے آئی کی تحقیق اور ترقی کے لیے صنعتوں کو وسائل فراہم کیے جائیں گے جی پی یوز کی فراہمی مصنوعی ذہانت، ڈیٹا جائزے،مشین لرننگ میں مدد گارہوں گے۔

پاکستان میں اے آئی کے لیے سرمایہ کاری سے کاروباروں اور محققین کو فائدہ ہو گا جبکہ ملک میں نئی ٹیکنالوجی کی راہ ہموار ہوگی۔
متعلقہ

Express News

ٹرمپ اور ایرانی کی دھمکیوں کے باوجود پاکستانی جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کرلی

Express News

پشاور؛ 24 گھنٹوں کے دوران دو پولیس اہلکار اغوا کے بعد قتل

Express News

کیا پی ٹی آئی کے اسیر رہنما اعجاز چوہدری کو اسپتال منتقل کیا گیا؟ جیل حکام نے تردید کردی

Express News

کراچی؛ اتوار کو شہر میں گرم دن ریکارڈ، منگل سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان

Express News

پشاور میں ایک مغوی اہلکار کا قتل، 24 گھنٹے میں دوسرا اہلکار اغوا

Express News

ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ

