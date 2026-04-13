میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

انچارج نے نقل کروانے کیلیے 5 ہزار روپے رشوت مانگی، ایف آئی آر محکمہ تعلیم کے ملازم کی مدعیت میں درج، اسکول بلیک لسٹ

شاہ میر خان April 13, 2026
میٹرک بورڈ کراچی کے امتحان میں نقل کروانے پر امتحانی مرکز کے انچارج محمد حنیف کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق امتحانی مرکز میں پانچ ہزار روپے رشوت لینے کے بعد بچوں کو نقل کروانے پر انچارج امتحانی مرکز محمد حنیف کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

مقدمہ محکمہ تعلیم کے ملازم کی مدعیت میں درج کای گیا جس میں کہا گیا ہے کہ محمد حنیف کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ نقل کے عوض پانچ ہزار روپے طلب کررہے تھے۔

سینٹر انچارج کو ویڈیو میں بچوں کے والدین سے پیسے طلب کرتے دیکھا گیا تھا۔

مقدمہ متن میں لکھا گیا ہے کہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد متعلقہ سینٹر نینشل گرامر اسکول شادمان ٹاؤن اور گریس اکیڈمی لرننگ سیکنڈری اسکول قائد آباد کو بلیک لسٹ کردیا گیا ہے۔
