کراچی: سعودآباد میں پولیس مقابلہ، 2 زخمی سمیت 3 ڈاکو گرفتار

اسٹاف رپورٹر April 14, 2026
شہر قائد کے علاقے سعودآباد میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کے نتیجے میں دو زخمی سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق سعودآباد میں عوامی کانٹا کے قریب وائٹ کالر گینگ سے مبینہ مقابلہ ہوا، جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد تین ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا گیا، جن میں دو زخمی بھی شامل ہیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ملزمان طارق احمد اور ساجن کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ تیسرے گرفتار ملزم مدثر کو مزید تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے تین پستول، نقدی، موبائل فونز اور ایک گاڑی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور ملزمان کے جرائم کے دیگر پہلوؤں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی، جوئے کے اڈے سے برآمد ہونے والی رقم میں خوردبرد، ڈی آئی جی ساؤتھ نے ایکشن لے لیا

Express News

کراچی، سعود آباد پولیس نے شہری کو گاڑی سمیت اغوا کر کے فرار کی کوشش ناکام بنا دیا

Express News

دیرلوئر؛ 70 لاکھ مبینہ راہزنی کا ڈراپ سین، مدعی خود ملوث نکلا

Express News

کراچی، منگنی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی

Express News

کراچی، ناتھاخان پل کے نیچے پولیس مقابلہ، زخمی ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی؛ اندھے قتل کا معمہ حل، نوجوان کے قتل میں مبینہ طور پر بیوی، ساس، سالا اور دوست ملوث

