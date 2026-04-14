کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات، 2 افراد زخمی

دونوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

اسٹاف رپورٹر April 14, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات کے دوران دو افراد زخمی ہو گئے، پولیس نے واقعات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

پولیس کے مطابق کورنگی کے علاقے غوث پاک روڈ سیکٹر 50 اے میں جلال الدین مسجد کے قریب دو گروپوں کے درمیان جھگڑے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔

زخمی کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی شناخت 40 سالہ عبدالستار کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور صورتحال کو کنٹرول میں لے لیا گیا۔

دوسرا واقعہ ملیر کے علاقے جعفر طیار، عمار یاسر سوسائٹی اور مہران گوٹھ کے قریب پیش آیا، جہاں دو گروپوں میں تصادم کے دوران فائرنگ سے 22 سالہ نوجوان عبدالرحمان زخمی ہو گیا۔ زخمی کو بھی جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے شدید فائرنگ کی اور متعدد موٹرسائیکلوں کو نذر آتش کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جھگڑے کی وجہ اتوار کے روز ہونے والا تنازع تھا جس میں گھورنے اور آوازیں کسنے پر تلخ کلامی ہوئی تھی۔

پولیس کے مطابق ملیر سٹی تھانے کی نفری موقع پر موجود ہے اور واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ ملوث افراد کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو