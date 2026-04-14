پاکستان ویمنز ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کیلئے 25 رکنی اسکواڈ کا اعلان

تربیتی کیمپ 16 سے 23 اپریل تک لاہور میں منعقد ہوگا

ویب ڈیسک April 14, 2026
پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے اسکلز اینڈ فٹنس کیمپ کے لیے 25 رکنی اسکواڈ کا اعلان کردیا گیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ کیمپ 16 سے 23 اپریل تک لاہور کے غنی گلاس کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوگا، جہاں کھلاڑیوں کی فٹنس اور مہارتوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ قومی ٹیم کے مینٹور وہاب ریاض کی سربراہی میں کوچنگ اسٹاف کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کے ساتھ کام کرے گا۔

اعلان کردہ اسکواڈ میں عالیہ ریاض، امبر کائنات، عائشہ ظفر، ڈیانا بیگ، ایمان نصیر، ایمان فاطمہ، فاطمہ ثنا، گل فیروزہ، ارم جاوید، کومل خان (وکٹ کیپر)، ماہم انیس اور مومنہ ریاست شامل ہیں۔

دیگر کھلاڑیوں میں منیبہ علی، ناجیہ علوی (وکٹ کیپر)، نشرہ سندھو، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، سائرہ جبین، سدرہ امین، سیدہ عروب شاہ، تسمیہ رباب، طوبیٰ حسن اور ام ہانی بھی کیمپ کا حصہ ہوں گی۔

دوسری جانب پاکستان اور زمبابوے ویمنز ٹیموں کے درمیان چھ میچوں پر مشتمل وائٹ بال سیریز 4 سے 15 مئی تک کراچی میں کھیلی جائے گی۔ سیریز کے تمام میچز نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہوں گے۔

سیریز کے تحت تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز 4 سے 9 مئی تک کھیلے جائیں گے، جو آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ 2025-29 کا حصہ ہوں گے، جبکہ تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز 12 سے 15 مئی تک شیڈول ہیں۔
